T.C. YOZGAT 12/07/2023 İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

2022/2390 ESAS

İLAN METNİ

Alacaklı : Akbank T.A.Ş. 015****264Vergi nolu,

Borçlu : Bilal KATKAN, 185*****250TC Nolu, 01/08/1989 Doğumlu, Süleyman, Rihan oğlu

Fatihpaşa Mah. Entegre_sur_fatihpaşa- Sk. No:1000- İç Kapı No:50 Sur Diyarbakır

Borç miktarı : 4.417,72 TL (Takip miktarı)

Müdürlüğümüzün yukarıda tarafları yazılı dosyasında borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde yazılı adresinize ödeme emri tebliğ edilmiş, adresinizin tamamen yıkılmış olduğundan ödeme emri iade gelmiştir. Kolluk kuvvetlerince ve Müdürlüğümüzce yapılan tetkik ve araştırmalarda da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazete ilan tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını ilişkin itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz etmeniz, itirazınız yok ise Yozgat İcra Müdürlüğü iban hesabına 7 gün içerisinde ödemeniz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.