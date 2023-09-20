T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO :2023/389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-401-402-403-404-405-406-407

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Ankara - Sivas hızlı tren projesi kapmasında yer alan ve yeni demir yolu güzergahına isabet edenYozgat ili Merkez ilçesi Güdülelmahacılı Köyünde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olupişbu kararın T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın TCDD Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya : Mahalle Ada No:Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı

2023/389 Güdülelmahacılıköyü. 160 3 410,02 m2 Tarla

DAVALI: FİKRİYE KAYA(ASLAN), FAİK ASLAN, ŞÜKRÜYE DAŞÇI(ASLAN), NİZAM ASLAN

2023/390 Güdülelmahacılıköyü. 160 6 960,42 m2 Tarla

DAVALI:NİZAM ASLAN, FİKRİYE KAYA(ASLAN) , FAİK ASLAN, ŞÜKRÜYE DAŞCI(ASLAN)

2023/391 Güdülelmahacılıköyü. 160 8 132,46 m2 Tarla

DAVALI:TURAN KOÇ , MEHMET KOÇ, SATILMIŞ KOÇ, ŞEFİKA ÖNAL (KOÇ)

2023/392 Güdülelmahacılıköyü. 160 9 85,55 m2 Tarla

DAVALI: RÜŞTÜ KOÇ

2023/393 Güdülelmahacılıköyü. 160 14 535,47 m2 Tarla

DAVALI:DURSUN KOÇ, DURALETTİN KOÇ , AYŞE KOÇ, EMET EKİNCİ, HAYRETTİN KOÇ, SADETTİN KOÇ, ÜLVİYE SÜMER, DEMET KOÇ (ÜSTÜNEL), FADİME KOÇ, ŞEYMA KOÇ (YAZICIOĞLU)

2023/394Güdülelmahacılıköyü. 160 22 59,57m2 Tarla

DAVALI: ABDURRAHMAN (ABDULLAH) KOÇ, DUDU BULUT (HANIM KOÇ), MUSTAFA BAŞER (KOÇ), KAMİL BAŞER (KOÇ), NEDİM KOÇ, SÜLEYMAN KOÇ,SULTAN UÇAR, DURSUN KOÇ, ZEYNEP KOÇ (SİPAHİ), AHMET KOÇ,

2023/395 Güdülelmahacılıköyü. 160 26 315,93 m2 Tarla

DAVALI:TURAN KOÇ, ZEYNEP DOĞAN, MÜNEVVER SÖNMEZ, YASİN KOÇ, ZEYNEP KOÇ (ERDOĞAN), ŞEFİKA KOÇ (YILMAZ), ASLAN KOÇ, EMET SAĞLAMÖZ, NUSRAT KOÇ,

2023/396Güdülelmahacılıköyü. 160 27 882,50 m2 Tarla

DAVALI: TURAN KOÇ,MEHMET KOÇ, SATILMIŞ KOÇ, ŞEFİKA KOÇ (ÖNAL),

2023/397 Güdülelmahacılıköyü. 160 42 316,24 m2, Tarla

DAVALI: ERCAN UÇAR, NAGİHAN UÇAR, ERDEM UÇAR, MEVLÜDE UÇAR, İSMAİL UÇAR,

2023/398 Güdülelmahacılıköyü. 160 44 1.131,83m2, Tarla

DAVALI: ŞEREF KIYMAZASLAN, ALİ KIYMAZASLAN, CELİL KIYMAZASLAN, MEHMET KIYMAZASLAN

2023/399 Güdülelmahacılıköyü. 160 47 2.607,73m2, Tarla

DAVALI: MEHMET YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), NACİ KIYMAZASLAN, NUSRAT KIYMAZASLAN, RAMAZAN YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), ŞENOL YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), TÜMER YEMENOĞLU, YENER YEMENOĞLU (KIYMAZASLAN), FATIMA UÇAR

2023/401Güdülelmahacılıköyü. 160 65 1.867,54 m2, Tarla

DAVALI: HÜSEYİN SAVAŞ , MURAT SAVAŞ, VAHİDE SAVAŞ (YILMAZ), ALİ SAVAŞ, ELMAS SAVAŞ,

2023/402Güdülelmahacılıköyü. 160 70 982,77m2, Tarla

DAVALI: MUHSİN SAVAŞ

2023/403Güdülelmahacılıköyü. 161 1 2.738,62 m2, Tarla

DAVALI: MEVLUDE AYDOĞAR, FERİZ ÜNALOĞLU , ZÜLÜHA ALMAZ, SÜREYYA ÇELİK, SUVAT ÇELİK, SEVAL BAŞKAL, ALPASLAN ÇELİK

2023/404Güdülelmahacılıköyü. 161 2 1.529,46 m2, Tarla

DAVALI:EMET EKİNCİ, DÖNDÜ KOÇ, SABİRE KOÇ, DURALETTİN KOÇ, DURSUN KOÇ, AYŞE KOÇ, ŞEYMA KOÇ (YAZICIOĞLU), MAHİ KOÇ (DOĞAN), SAADETTİN KOÇ, ÜLVİYE SÜMER, DEMET KOÇ (ÜSTÜNEL), FADİME KOÇ, HAYRETTİN KOÇ

2023/405Güdülelmahacılıköyü. 161 3 756,22 m2, Tarla

DAVALI: RÜŞTÜ KOÇ

2023/406Güdülelmahacılıköyü. 161 6 70,71 m2, Tarla

DAVALI: ÖMER SAVAŞ

2023/407Güdülelmahacılıköyü. 161 9 77,29 m2, Tarla

DAVALI:FATMA ÜNAL, FEVZİYE ÖZBAY, GÜLŞEN ÜNAL, HASAN HÜSEYİN ÜNAL, İHSAN ÜNAL, OSMAN ÜNAL, REMZİYE AKTAŞ, REŞAT ÜNAL, ŞAHİN ÜNAL, ZÜBEYDE CANER, ALİ ÜNAL, FEVZİ ÜNAL,

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 'ne yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 29/09/2023 günü saat09:00-10:00 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2023