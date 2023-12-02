T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

Sayı :2023/993 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.26/10/2023 Sıra Köy Ada-Parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas1-Cumhuriyet mahallesi 316 ada 36 parsel 125 2023/993

2-Cumhuriyet mahallesi 316 ada 48 parsel 48,90 2023/997

3-Cumhuriyet mahallesi 315 ada 8 parsel 93,7 2023/999

4-Cumhuriyet mahallesi 312 ada 1 parsel 177,94 2023/1003

5-Cumhuriyet mahallesi 308 ada 24 parsel 14,45 2023/1007

6-Cumhuriyet mahallesi 313 ada 25 parsel 143,2 2023/1009

7-Cumhuriyet mahallesi 313 ada 21 parsel 604,36 2023/1013

8-Cumhuriyet mahallesi 317 ada8 parsel 137,96 2023/1017

9-Cumhuriyet mahallesi 317 ada 1 parsel 195,66 2023/1019

10-Cumhuriyet mahallesi 499 ada 10 parsel 16,89 2023/1023

11-Cumhuriyet mahallesi 499 ada 5 parsel 114,59 2023/1030

12-Cumhuriyet mahallesi 315 ada 44 parsel 184,47 2023/1033

13-Cumhuriyet mahallesi 500 ada 6 parsel 101,97 2023/1037

14-Cumhuriyet mahallesi 515 ada 2 parsel 117,43 2023/1039

15-Cumhuriyet mahallesi 313 ada 29 parsel 138,06 2023/1043

16-Cumhuriyet mahallesi 311 ada 2 parsel 92,69 2023/1047

17-Cumhuriyet mahallesi 310 ada 5 parsel 397,62 2023/1049

18-Cumhuriyet mahallesi 308 ada 4 parsel 167,92 2023/1053