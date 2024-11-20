T.C. Yüksekova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. YÜKSEKOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/183 Esas

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Halk Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²)pilon itifak M²) Dosya Esas

1 Cumhuriyet mah. 386/3 51,79 m² 572,22 m² 2024/183

2 Cumhuriyet Mah. 334/4 4,00 m² 392,98m² 2024/184 3 Cumhuriyet Mah. 334/2 0 153,59 m² 2024/185

4 Cumhuriyet Mah. 388/8 3,92 m² 305,15 m² 2024/186

5 Cumhuriyet Mah. 388/1 4,00 m² 233,78 m² 2024/187

6 Cumhuriyet Mah. 326/4 3,64 m² 150,18 m² 2024/188

7 GüngörMah. 361/131 93,98 m² 2024/189

8 Güngör Mah. 363/3 4,00 m² 217,08 m² 2024/190

9 Güngör mah. 363/19 1,06 m² 305,07 m² 2024/191

10 Güngör mah. 363/23 16,48 m² 2966,59 m² 2024/192

11 Güngör Mah. 368/1 7,40m² 270,84 m² 2024/193

12 Güngör Mah. 368/4 4,41 m ² 302,56 m² 2024/194

13 Güngör Mah. 368/5 12,23 m² 1621,88 m² 2024/195