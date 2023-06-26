T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01



Sayı :2019/193 Esas

İLAN

Davacı , RABİA DOĞAN ileDavalı , YUMURTALIK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/10/2010

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK HAYLAZLI KY - 10.793,04 M2

HUDUTLARI :

Doğusu:72 parsel

Batısı: 218 ada 1 ve 2 parsel

Güneyi: Tescil harici alan ve ötesi 219 ada 1 parsel

Kuzeyi : 873 parsel (Orman)