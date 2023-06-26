T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı :2019/193 Esas
İLAN
Davacı , RABİA DOĞAN ileDavalı , YUMURTALIK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/10/2010
İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI
ADANA YUMURTALIK HAYLAZLI KY - 10.793,04 M2
HUDUTLARI :
Doğusu:72 parsel
Batısı: 218 ada 1 ve 2 parsel
Güneyi: Tescil harici alan ve ötesi 219 ada 1 parsel
Kuzeyi : 873 parsel (Orman)
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|BASIN NO: ILN01851557