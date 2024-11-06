T.C. Yunak (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

GAZETE İLANI

2024/22 SATIŞ TAŞINMAZIN

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SERTLER Mahalle/Köy, 110 Ada, 4 Parsel,

Yüzölçümü: 89.275,93 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 4.463.796,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.