T.C. Yunak (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
GAZETE İLANI
2024/22 SATIŞ TAŞINMAZIN
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SERTLER Mahalle/Köy, 110 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü: 89.275,93 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 4.463.796,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 14:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:11
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02112557