T.C.Zara Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/158-178 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S.
No
Esas No
Davacı Kurum Adı
Davalının Adı ve Soyadı
Davanın Nev'i
Köy
Ada No
Parsel No
İrtifakAlanı (m²)
Pilon Yeri Kam. (m²)
Duruşma Tarihi
1
2024/158
TEDAŞ
Hasan KAÇAR ve müşterekleri
Kamulaştırma
Taşgöze
111
4
1084,04
-
09/01/2025
2
2024/159
TEDAŞ
Hasan KUTLUK
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
34
142
-
09/01/2025
3
2024/160
TEDAŞ
Gülhüseyin DEMİR
Kamulaştırma
Taşgöze
111
5
1605,54
11,52
09/01/2025
4
2024/161
TEDAŞ
Mahmut ERDOĞMUŞ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
33
818,15
21,25
09/01/2025
5
2024/162
TEDAŞ
Nuri ERDOĞMUŞ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
30
76,37
-
09/01/2025
6
2024/163
TEDAŞ
Hüseyin AKGÜÇ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
31
351,74
-
09/01/2025
7
2024/164
TEDAŞ
İsmail AKGÜÇ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
29
487,57
-
09/01/2025
8
2024/165
TEDAŞ
Mahmut AKGÜÇ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
28
448,78
-
09/01/2025
9
2024/166
TEDAŞ
Hüseyin AKGÜÇ
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
27
72,72
-
09/01/2025
10
2024/167
TEDAŞ
Cavit AKÇAY
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
25
517,16
-
09/01/2025
11
2024/168
TEDAŞ
Mehmet AKÇAY
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
26
163,34
-
09/01/2025
12
2024/169
TEDAŞ
Dilo AKYOL
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
22
657,47
9,52
09/01/2025
13
2024/170
TEDAŞ
Baki AKYOL ve müşterekleri
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
19
436,68
-
09/01/2025
14
2024/171
TEDAŞ
Süleyman AKYOL
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
21
590,08
-
09/01/2025
15
2024/172
TEDAŞ
Mahmut AKYOL
Kamulaştırma
Aşağımescit
104
20
262,39
-
09/01/2025
16
2024/173
TEDAŞ
Abidin DEMİR ve müşterekleri
Kamulaştırma
Aşağımescit
105
3
2199,57
21,90
09/01/2025
17
2024/174
TEDAŞ
Hüseyin AKGÜÇ
Kamulaştırma
Aşağımescit
106
3
784,98
-
09/01/2025
18
2024/175
TEDAŞ
Mustafa IŞIK
Kamulaştırma
Aşağımescit
107
48
258,55
-
09/01/2025
19
2024/177
TEDAŞ
Rıza ERDOĞAN
Kamulaştırma
Yeşildere
106
17
390,87
13,51
09/01/2025
20
2024/178
TEDAŞ
Hüseyin SADET
Kamulaştırma
Yeşildere
106
16
1168,75
6,20
09/01/2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125388