T.C.Zara Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/158-178 Esas Arasındaki Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.

No

Esas No

Davacı Kurum Adı

Davalının Adı ve Soyadı

Davanın Nev'i

Köy

Ada No

Parsel No

İrtifakAlanı (m²)

Pilon Yeri Kam. (m²)

Duruşma Tarihi

1

2024/158

TEDAŞ

Hasan KAÇAR ve müşterekleri

Kamulaştırma

Taşgöze

111

4

1084,04

-

09/01/2025

2

2024/159

TEDAŞ

Hasan KUTLUK

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

34

142

-

09/01/2025

3

2024/160

TEDAŞ

Gülhüseyin DEMİR

Kamulaştırma

Taşgöze

111

5

1605,54

11,52

09/01/2025

4

2024/161

TEDAŞ

Mahmut ERDOĞMUŞ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

33

818,15

21,25

09/01/2025

5

2024/162

TEDAŞ

Nuri ERDOĞMUŞ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

30

76,37

-

09/01/2025

6

2024/163

TEDAŞ

Hüseyin AKGÜÇ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

31

351,74

-

09/01/2025

7

2024/164

TEDAŞ

İsmail AKGÜÇ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

29

487,57

-

09/01/2025

8

2024/165

TEDAŞ

Mahmut AKGÜÇ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

28

448,78

-

09/01/2025

9

2024/166

TEDAŞ

Hüseyin AKGÜÇ

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

27

72,72

-

09/01/2025

10

2024/167

TEDAŞ

Cavit AKÇAY

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

25

517,16

-

09/01/2025

11

2024/168

TEDAŞ

Mehmet AKÇAY

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

26

163,34

-

09/01/2025

12

2024/169

TEDAŞ

Dilo AKYOL

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

22

657,47

9,52

09/01/2025

13

2024/170

TEDAŞ

Baki AKYOL ve müşterekleri

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

19

436,68

-

09/01/2025

14

2024/171

TEDAŞ

Süleyman AKYOL

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

21

590,08

-

09/01/2025

15

2024/172

TEDAŞ

Mahmut AKYOL

Kamulaştırma

Aşağımescit

104

20

262,39

-

09/01/2025

16

2024/173

TEDAŞ

Abidin DEMİR ve müşterekleri

Kamulaştırma

Aşağımescit

105

3

2199,57

21,90

09/01/2025

17

2024/174

TEDAŞ

Hüseyin AKGÜÇ

Kamulaştırma

Aşağımescit

106

3

784,98

-

09/01/2025

18

2024/175

TEDAŞ

Mustafa IŞIK

Kamulaştırma

Aşağımescit

107

48

258,55

-

09/01/2025

19

2024/177

TEDAŞ

Rıza ERDOĞAN

Kamulaştırma

Yeşildere

106

17

390,87

13,51

09/01/2025

20

2024/178

TEDAŞ

Hüseyin SADET

Kamulaştırma

Yeşildere

106

16

1168,75

6,20

09/01/2025

#ilangovtr BASIN NO: ILN02125388