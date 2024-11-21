T.C. Zara Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/279-298 Esas Arasındaki Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.

No

Esas No

Davacı Kurum Adı

Davalının Adı ve Soyadı

Davanın Nev'i

Köy

Ada No

Parsel No

İrtifakAlanı (m²)

Pilon Yeri Kam. (m²)

Duruşma Tarihi

1

2024/279

TEDAŞ

Hasan DÖNMEZ

Kamulaştırma

Taşgöze

134

2

276,77

-

10/01/2025

2

2024/280

TEDAŞ

Melek KAPLAN ve müşterekleri

Kamulaştırma

Taşgöze

134

1

1991,20

6,25

10/01/2025

3

2024/281

TEDAŞ

Melek KAPLAN ve müşterekleri

Kamulaştırma

Taşgöze

156

9

667,12

5,19

10/01/2025

4

2024/282

TEDAŞ

Hasan Hüseyin İREZ ve müşterekleri

Kamulaştırma

A.Mescit

105

2

121,20

5,29

10/01/2025

5

2024/283

TEDAŞ

Şükrü GENÇ

Kamulaştırma

A.Mescit

105

1

54,05

4,07

10/01/2025

6

2024/284

TEDAŞ

Halit BAYDAR

Kamulaştırma

Yeşildere

106

18

609,71

-

10/01/2025

7

2024/285

TEDAŞ

Gazi ERDOĞAN

Kamulaştırma

Yeşildere

106

19

1896,46

-

10/01/2025

8

2024/286

TEDAŞ

Hatice ŞEN

Kamulaştırma

Yeşildere

105

1

1740,99

-

10/01/2025

9

2024/287

TEDAŞ

İbrahim SADET

Kamulaştırma

Yeşildere

104

57

553,73

-

-

10/01/2025

10

2024/288

TEDAŞ

Hüseyin SADET

Kamulaştırma

Yeşildere

105

3

833,77

-

10/01/2025

11

2024/289

TEDAŞ

İbrahim SADET

Kamulaştırma

Yeşildere

107

1

1635,86

9,52

10/01/2025

12

2024/290

TEDAŞ

Ali Güzel YÜCE ve müşterekleri

Kamulaştırma

Yeşildere

107

2

892,90

-

10/01/2025

13

2024/291

TEDAŞ

Sabri ŞAHİN

Kamulaştırma

Taşgöze

166

33

122,41

-

10/01/2025

14

2024/292

TEDAŞ

Aziz ÖZTÜRK

Kamulaştırma

Taşgöze

199

152

11

9

319,76

429,33

-

-

10/01/2025

15

2024/293

TEDAŞ

Hüseyin ÖZTÜRK

Kamulaştırma

Taşgöze

195

194

3

10

347,24

239,18

24,21

21,53

10/01/2025

16

2024/294

TEDAŞ

Mustafa BULUT

Kamulaştırma

Taşgöze

152

7

899,21

-

10/01/2025

17

2024/295

TEDAŞ

Veli KAZMA

Kamulaştırma

Taşgöze

152

13

421,11

21,43

10/01/2025

18

2024/296

TEDAŞ

Şevket KAPLAN

Kamulaştırma

Taşgöze

152

16

1782,51

23,62

10/01/2025

19

2024/297

TEDAŞ

Turan KAPLAN

Kamulaştırma

Taşgöze

152

17

232,17

-

10/01/2025

20

2024/298

TEDAŞ

Vahide METİN ve müşterekleri

Kamulaştırma

Taşgöze

152

18

218,72

-

10/01/2025

#ilangovtr BASIN NO: ILN02125336