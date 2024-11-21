T.C. Zara Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/279-298 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S.
No
Esas No
Davacı Kurum Adı
Davalının Adı ve Soyadı
Davanın Nev'i
Köy
Ada No
Parsel No
İrtifakAlanı (m²)
Pilon Yeri Kam. (m²)
Duruşma Tarihi
1
2024/279
TEDAŞ
Hasan DÖNMEZ
Kamulaştırma
Taşgöze
134
2
276,77
-
10/01/2025
2
2024/280
TEDAŞ
Melek KAPLAN ve müşterekleri
Kamulaştırma
Taşgöze
134
1
1991,20
6,25
10/01/2025
3
2024/281
TEDAŞ
Melek KAPLAN ve müşterekleri
Kamulaştırma
Taşgöze
156
9
667,12
5,19
10/01/2025
4
2024/282
TEDAŞ
Hasan Hüseyin İREZ ve müşterekleri
Kamulaştırma
A.Mescit
105
2
121,20
5,29
10/01/2025
5
2024/283
TEDAŞ
Şükrü GENÇ
Kamulaştırma
A.Mescit
105
1
54,05
4,07
10/01/2025
6
2024/284
TEDAŞ
Halit BAYDAR
Kamulaştırma
Yeşildere
106
18
609,71
-
10/01/2025
7
2024/285
TEDAŞ
Gazi ERDOĞAN
Kamulaştırma
Yeşildere
106
19
1896,46
-
10/01/2025
8
2024/286
TEDAŞ
Hatice ŞEN
Kamulaştırma
Yeşildere
105
1
1740,99
-
10/01/2025
9
2024/287
TEDAŞ
İbrahim SADET
Kamulaştırma
Yeşildere
104
57
553,73
-
-
10/01/2025
10
2024/288
TEDAŞ
Hüseyin SADET
Kamulaştırma
Yeşildere
105
3
833,77
-
10/01/2025
11
2024/289
TEDAŞ
İbrahim SADET
Kamulaştırma
Yeşildere
107
1
1635,86
9,52
10/01/2025
12
2024/290
TEDAŞ
Ali Güzel YÜCE ve müşterekleri
Kamulaştırma
Yeşildere
107
2
892,90
-
10/01/2025
13
2024/291
TEDAŞ
Sabri ŞAHİN
Kamulaştırma
Taşgöze
166
33
122,41
-
10/01/2025
14
2024/292
TEDAŞ
Aziz ÖZTÜRK
Kamulaştırma
Taşgöze
199
152
11
9
319,76
429,33
-
-
10/01/2025
15
2024/293
TEDAŞ
Hüseyin ÖZTÜRK
Kamulaştırma
Taşgöze
195
194
3
10
347,24
239,18
24,21
21,53
10/01/2025
16
2024/294
TEDAŞ
Mustafa BULUT
Kamulaştırma
Taşgöze
152
7
899,21
-
10/01/2025
17
2024/295
TEDAŞ
Veli KAZMA
Kamulaştırma
Taşgöze
152
13
421,11
21,43
10/01/2025
18
2024/296
TEDAŞ
Şevket KAPLAN
Kamulaştırma
Taşgöze
152
16
1782,51
23,62
10/01/2025
19
2024/297
TEDAŞ
Turan KAPLAN
Kamulaştırma
Taşgöze
152
17
232,17
-
10/01/2025
20
2024/298
TEDAŞ
Vahide METİN ve müşterekleri
Kamulaştırma
Taşgöze
152
18
218,72
-
10/01/2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125336