T.C. Zonguldak Valiliği

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Kamuoyu Duyurusu



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim personellerinin yaptığı denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun 16.maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesi hükme bağlanmıştır.

İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri kapsamında 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden firmalara ilişkin 17.07.2024 tarih ve 9976330 sayılı İdari Yaptırım Kararı’na ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Firma Adı Ürün Markası Ürün Adı Uygunsuzluk İdari Yaptırım Alınan Düzeltici Önlemler Ekşioğlu Madencilik Otomotiv Taş Ocakçılığı Hazır Beton Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Limited Şirketi Güneş Ekşioğlu Hazır Beton – C30 (TS EN 206+A2) 7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” nun 5.maddesinin birinci fıkrası, 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi. Kanun’un 20nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve sekizinci fıkrası hükmüne göre idari para cezası uygulanmıştır. 1-İlgili teknik düzenlemede belirtilen şekilde uygunsuzluğu ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere, ürünün uygun hale getirilmesini veya ürünün bir risk oluşturmamasını sağlamak.

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