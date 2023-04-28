T.CKALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

Sayı :2023/44 ve 45 Esas

DavacıDSİGenel Müdürlüğütarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıda isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırma kararı verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerini tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiç bir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,3-Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememizce karar gereğince aşağıda esas sayıları bildirilen davaların duruşma gününün 05/06/2023 günü saat 10:00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y. İle değişik 10. Madde 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.18/04/2023

ESAS NO Taşınmaz Yeri Taşınmaz No Vasfı Kamulaştırma Alanı Tapu Alanı

2023/44 Rize, Kalkandere ilçesi, Yokuşluköyü 115 ada 18 parsel Tarla 16,24 m2 946,54 m2 2023/45 Rize, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyü 126 ada 19 parsel Tarla 669,49 m2 3.590,23m2

2023/44 Tapu Malikleri :Mustafa Oğlu Mustafa Yıldırım. 2023/45 Tapu Malikleri : Rüştü Uzun, Sabri Uzun, Ayşe Uzun, Emine Uzun, Meryem Uzun, Mustafa Uzun,