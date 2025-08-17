T-Mobile onlarca çalışanını işten çıkartacak

ABD’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden T-Mobile, Washington eyaletinde 121 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarmalara ilişkin bilgi, Washington Eyaleti İstihdam Güvenlik Departmanı’na yapılan resmi başvuru ile doğrulandı. Şirketin merkezinin bulunduğu Bellevue’de gerçekleşen bu adım, özellikle bilgi teknolojileri (BT) birimindeki çalışanları etkiledi.

ŞİRKETİN KADROSU VE BÖLGEDEKİ VARLIĞI

T-Mobile, 31 Aralık 2024 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 70 bin kişiyi istihdam ediyordu. Seattle bölgesinde ise LinkedIn verilerine göre 8 bine yakın çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların, bu bölgedeki yoğun istihdam yapısına rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti. Şirket, işten çıkarmalarla ilgili ayrıntılı gerekçe paylaşmadı.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS

İlginç olan nokta, T-Mobile’ın bu kararı finansal olarak güçlü bir dönemde alması. Şirket, en son çeyrekte 17,4 milyar dolar hizmet geliri elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir artış kaydetti. Net kârı ise yüzde 10 yükselerek 3,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin tarihindeki en yüksek çeyrek kârı oldu. Hisseler ise son 12 ayda yüzde 30’dan fazla değer kazandı.

USCELLULAR SATIN ALMASI VE PAZAR KONUMU

T-Mobile, kısa süre önce ABD’deki rakiplerinden UScellular’ın kablosuz operasyonlarını satın alarak pazardaki etkisini artırdı. Bu birleşme, şirketin sektördeki payını büyütmesine katkı sağladı. Ancak işten çıkarmalar, bu büyüme hamlelerinin çalışanlar üzerindeki etkisini tartışmaya açtı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜLME DALGASI

T-Mobile’ın işten çıkarmaları, yalnızca telekom sektörüne özgü bir gelişme değil. Son dönemde Seattle bölgesinde faaliyet gösteren diğer teknoloji şirketleri de benzer adımlar attı. Oracle ve F5’in yakın zamanda bölgede çalışanlarını işten çıkarması, sektördeki daralma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketin güçlü kârlılığına rağmen işten çıkarma yoluna gitmesi, teknoloji dünyasında sıkça tartışılan “maliyet optimizasyonu” politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. T-Mobile’ın önümüzdeki dönemde bu sürecin istihdam yapısına nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor.