T-Rex 3'ün Haze Gray modelini tanıtıldı: 27 günlük pil ömrüne sahip

Amazfit’in dikkat çeken akıllı saati T-Rex 3, yeni bir model varyantıyla kullanıcılarla buluştu. Şirketin “Haze Gray” adıyla duyurduğu yeni renk seçeneği, saatin kayışında kendini gösteriyor. 7.100 TL’den satışa sunulan bu model, daha uygun fiyatlı Lava ve Onyx renkleriyle karşılaştırıldığında bir miktar fiyat farkı içeriyor.

AMOLED EKRAN VE DAYANIKLI TASARIM

T-Rex 3, 1,5 inç boyutunda, 480 x 480 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu ekran, eldivenle kullanım özelliğiyle de fark yaratıyor.

UZUN PİL ÖMRÜ VE HARİTA FONKSİYONU

Cihaz, tipik kullanımda 27 güne kadar dayanabilen bir pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca, saate indirilebilen haritalar ve topografik bilgiler, özellikle doğa sporları ve kayak gibi aktivitelerde büyük kolaylık sağlıyor.

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EKSİLERİ VE ARTILARI

Geçtiğimiz yıl test edilen T-Rex 3, özellikle ekran parlaklığı, pil ömrü ve hassas konum tespitiyle övgü topladı. Cihazda mikrofon bulunsa da hoparlör eksikliği eleştirildi. Bunun yanı sıra, birçok spor modunu desteklemesi, bu saati spor tutkunları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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FİYAT VE KULLANICI DENEYİMİ

Yeni renk seçeneğiyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden T-Rex 3, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle maceracı ruhlara hitap eden bu cihaz, sağlam yapısı ve detaylı fonksiyonlarıyla ön plana çıkıyor.

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