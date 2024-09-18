T20 Dünya Kupası’nın para ödülü dudak uçuklattı

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), önümüzdeki ay düzenlenecek Kadınlar T20 Dünya Kupası için rekor ödül havuzunu açıkladı. Bu yılki ödül miktarı 7.958.080 dolar olarak belirlendi ve önceki turnuvanın ödül miktarının iki katından fazla.

Şampiyon takım, 2.34 milyon dolar ödül alacak. Bu, 2023'te şampiyon olan Avustralya'nın aldığı ödülün yüzde 134 artış göstermesi anlamına geliyor.

ICC, Temmuz 2023'te tüm gelecekteki erkek ve kadın yarışmaları için eşit ödül parası taahhüdünde bulunmuştu. Hindistan, Haziran ayında düzenlenen erkekler T20 Dünya Kupası'nı kazandığında 2.45 milyon dolar ödül almıştı.

Turnuvanın açılış maçında İskoçya, 3 Ekim'de Bangladeş ile karşılaşacak. İngiltere'nin açılış maçı ise iki gün sonra Bangladeş ile olacak.

Turnuva ilk olarak Bangladeş'te düzenlenecekken, ev sahibi ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı.

Turnuvanın son edisyonu, Şubat 2023'te Güney Afrika'da gerçekleştirildi ve Avustralya, ev sahibi takımı 19 koşu farkla mağlup ederek altıncı şampiyonluğunu elde etti.