Uluslararası otoriteler, “Doymuş yağ düşman mı, değil mi?” ve “Hepimiz protein eksikliği mi çekiyoruz?” gibi hayati sorulara yanıt vererek sağlıklı beslenmenin beş anahtarını açıkladı.

Beslenme rehberleri dünyada sık sık revize edilirken, tüketicilerin kafasındaki "doğru beslenme" tanımı belirsizliğini korudu. Doymuş yağlardan dışarıda yemek yemeye kadar pek çok konuda çelişen tavsiyeler, bilimsel araştırmaların ışığında yabancı uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Harvard Tıp Okulu'ndan halk sağlığı ve beslenme alanında çalışmalar yürüten Dr. Walter Willett, sağlıklı bir diyetin temelinin, tüm besin gruplarından ölçülü ve çeşitli alım olduğunu ifade etti.

Dr. Willett, özellikle bitkisel kaynaklı ve işlenmemiş gıdaların ağırlıkta olduğu, düşük glisemik yüke sahip beslenme düzenlerinin kalp sağlığı ve kronik hastalıklardan korunmada önemli rol üstlendiğini belirtti.

BEŞ ANAHTAR PRENSİP BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ

Uluslararası beslenme uzmanları ve bilim insanları, kafa karışıklığına son vermek üzere sağlıklı beslenmenin beş temel prensibini şu şekilde sıraladı:

1. Dengeli ve Çeşitli Tüketim:

Uzmanlar, tek bir besin grubunu tamamen dışlamanın ya da aşırı tüketmenin doğru olmadığını vurguladı. Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi eski Başkanı Dr. Evelyn Tribole, kişiye özel ve esnek bir yeme düzeninin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Dr. Tribole, “Diyetinize çeşitlilik katın. Her öğünde tabağınızın yarısını sebze ve meyveler, diğer yarısını tam tahıllar ve kaliteli protein kaynakları doldurmalı” ifadesini kullandı.

2. Yağlar Yeniden Değerlendirildi: Doymuş Yağ Tartışması

Geçmiş yıllarda “düşman” ilan edilen doymuş yağlar hakkındaki bilimsel görüşler son yıllarda değişime uğradı. İngiliz Kalp Vakfı eski başkanı Prof. John Yudkin'in çalışmalarını referans gösteren uzmanlar, basit şekerlerin ve yüksek oranda işlenmiş karbonhidratların, doymuş yağlardan daha büyük risk taşıdığını belirtti.

Cambridge Üniversitesi’nde beslenme epidemiyolojisi alanında çalışan Dr. Dariush Mozaffarian, bazı doymuş yağ türlerinin zararlı olmadığını ve önemli olanın hangi kaynaktan geldiği olduğunu kaydetti.

Dr. Mozaffarian, “Hindistan cevizi yağı gibi bazı doymuş yağların faydaları da olabilir, ancak işlenmiş etlerdeki doymuş yağlardan kaçınmak esastır” dedi.

3. Protein Yetersizliği Miti:

“Hepimiz protein eksikliği mi çekiyoruz?” sorusuna uzmanlar net yanıt verdi. Çoğu Batı diyetinde yetişkinlerin zaten yeterli miktarda protein aldığını belirten Dr. Tribole, özellikle hayvansal gıdaları tüketmeyenlerin bile baklagiller ve kuruyemişlerle kolayca yeterli protein sağlayabildiğini aktardı. Fazla protein tüketiminin ise böbrekler üzerinde gereksiz yük oluşturabileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

4. İşlenmiş Gıdalar ve Dışarıda Yemek Tehlikesi:

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) raporlarına göre, beslenmedeki en büyük risk, basit şeker, tuz ve sağlıksız yağlar açısından zengin, yoğun işlenmiş gıdalardan kaynaklandı. ABD Johns Hopkins Üniversitesi'nden gıda politikaları uzmanı Dr. Michael Pollan, dışarıda yenen yemeklerin porsiyon kontrolünü zorlaştırdığını ve çoğunlukla yüksek kalori ile gizli katkı maddeleri içerdiğini ifade etti.

Pollan, "Mümkün olduğunca yemeğinizi siz hazırlayın. Kontrolü elden bırakmamak, sağlıklı beslenmenin en güvenli yoludur" görüşünü paylaştı.

5. Porsiyon Kontrolü ve Etiket Okuma Alışkanlığı:

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Willett, sağlıklı diye kabul edilen yiyeceklerin bile porsiyon kontrolü olmadan kilo artışına yol açabileceğini hatırlattı.

Dr. Willett, alışveriş sırasında gıda etiketlerini okumanın ve özellikle ilave şeker, trans yağ ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünlerden uzak durmanın elzem olduğunu sözlerine ekledi. Bu adımların, bireylerin besin seçimlerinde daha bilinçli davranmasına olanak tanıdığı bildirildi.

Sağlıklı beslenme konusunda kafa karışıklığının sürdüğü bir dönemde, uluslararası uzmanların bilimsel kanıtlara dayanan bu beş anahtarı, bireylere dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmaları için rehberlik etti.