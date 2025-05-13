TABANCA SİGARADAN DAHA MI ZARARSIZ?

Sigaranın televizyon yayınlarında gösterilmesi yasak.

Bir film ya da dizide sigara paketi de sigara içenler de buzlanarak yani üzerleri örtülerek verilmek zorunda.

Ama nedense benzer nitelikte bir yasak silah gösterilmesi konusunda yok.

Televizyonda yayınlanan hemen her film ve dizide silahlarla insanlar kovalanıyor, vuruluyor. Silahlar, sustalılar, bıçaklar bir sorun çözme aracı olarak sergileniyor.

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Halen yayında olan popüler üç diziye bakalım:

“İnci Taneleri”nde, karısını öldürdüğü gerekçesiyle yıllarca cezaevinde yatan bir edebiyat öğretmeninin öyküsü anlatılıyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra oğlunun bir mafya örgütlenmesi içinde yer aldığına, kızının ise uyuşturucu batağına saplandığına tanık oluyor öğretmen.

Dizide silahların çekilmediği, mafya örgütleri arasında çekişmelerin, çatışmaların yaşanmadığı bölüm neredeyse yok.

“Uzak Şehir” dizisi ise, genç bir kadının ölen eşinin vasiyetini yerine getirmek için oğluyla birlikte Kanada’dan kalkıp Mardin’e gelmesiyle başlayan bir öyküyü merkezine almış.

Burada da şiddet kol geziyor. Silahlar ateşleniyor, aşiretlerin de karıştığı kanlı çatışmalar oluyor.

“Eşref Rüya” dizisinde yetimhanede büyüyen bir çocuğun yetişkinlik günlerinde mafya içinde yer alması ve kanlı olaylara karışması konu ediliyor.

Husumet, şiddet, kan üçlüsü saatlerce boy gösteriyor dizide. Geçenlerde bu dizinin bir bölümünü izleyip dehşete düştüm. Başrol oyuncusu, kızdığı adamın boğazına bıçağını dayıyor ve kesmeye başlıyordu. Boğazdan kan akmaya başladığında daha fazla dayanamayıp başka kanala geçtim.

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Diziler böyle de ana haber bültenleri farklı mı sanki?

Akşam 19.00’da yayına giren ana haber bültenlerinin çoğunda cinayet ve yaralamalarla ilgili haberler seyircilerin üzerine adeta püskürtülüyor.

Daha birkaç gün önce İstanbul-Şişli’de genç bir kadının eski eşi tarafından kaçırılmak istenmesini, direnince sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesini tüm ayrıntılarıyla izlemedik mi?

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Şimdi başlıktaki soruyu bir kez daha soralım:

“Tabanca sigaradan daha mı zararsız?”

Sigara görüntülerinin televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirilmesi kararı doğru.

Ama benzer bir yasağın tabancaya, tüfeğe, sustalıya, bıçağa getirilmeyişini anlamak mümkün değil.

Sigaranın yasaklanma gerekçesi olarak çocukları ve gençleri sigaradan korumak olarak gösterilmişti.

Aynı gerekçe neden her türlü öldürücü silah için geçerli olmuyor?

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Umut Vakfı’nın araştırmasına göre ülkemizde 2024’de 2 bin 370 kişi cinayete kurban gitti, 3 bin 829 kişi çıkan kavgalarda yaralandı.

Son 11 yılda 23 bin 804 kişi öldürülürken yaralananların sayısı 35 bin 36 kişi oldu.

Bu trajik tablonun nedenlerinden biri şiddet görüntülerine televizyon ekranlarında pervasızca yer verilmesidir.

Birçok televizyon kanalı reyting uğruna şiddet eğitimi veren kuruluşlara dönüşmüştür.

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Bakın, bir anımı anlatayım:

RTÜK’te görev yaptığım yıllardı.

Bir gün dönemin ünlü psikiyatri uzmanlarından Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu gelip şöyle dedi:

“Televizyon insanları çok etkiliyor. Orada gördüklerine benzer şeyler yapmak istiyorlar.

Son günlerde Hacettepe Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne intihar girişiminde bulunan çok sayıda genç kız getirildi.

Tedavi sürecinde onlarla yaptığımız konuşmalardan anladık ki, hepsi de televizyonda yayınlanmakta olan ‘Saat Sabahın Dokuzuydu’ dizisini izlemişlerdi ve orada dizinin kahramanı genç kızın çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunmasından etkilenip kendileri de çatıya çıkıp hayatlarına son vermek istemişlerdi.

Bu dizilere çeki düzen vermek için bir şeyler yapın lütfen!”