Tabancasını kurcalarken canından oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, iddiaya göre ruhsatsız tabancasıyla ilgilendiği sırada silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan 59 yaşındaki Zeki Akbulut, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 civarında ilçeye bağlı Beykaya köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Zeki Akbulut’un, ruhsatsız tabancasını kontrol ettiği esnada, iddialara göre silah aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Akbulut’un göğsüne isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede Akbulut’un hayatını kaybettiğini tespit etti.