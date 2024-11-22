Tabancasını temizlerken çocuk vuran polis alkollü çıktı

Gözaltına alınan polis memuru açığa alındı. Sokakta oynarken yaralanan çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, 19 Kasım 2024 tarihinde Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının sonrasında ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Gözaltına alınan polis memuru sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde alkollü olduğu belirlendi.