Tabancasını temizleyen polis 8 yaşındaki çocuğu vurdu

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev sırasında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Temizlediği sırada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş aldı, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.

Çocuğun vurulduğu anmaşılınca durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken polis memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.