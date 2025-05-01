Tabela takmak için çıktığı aracın üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

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Tabela takmak için çıktığı aracın üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen 57 yaşındaki Özcan Palabıyık, çıktığı aracın üzerinden düştü.

Hastaneye kaldırılan Palabıyık, burada yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay 30 Nisan günü saat 13.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen Özcan Palabıyık, reklam aracının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Palabıyık, kayarak yere düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Palabıyık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan Palabıyık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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