Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Erbağ'da Horoz Tabelası yönüne giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşıyor. Çünkü aslında öyle bir tepe gerçekte bulunmuyor. Bu durum insanların aklına geçmişte var olan bir yerin izi olabileceği düşüncesini getiriyor.

Horoz Tepesi zamanla değişen doğal yapılar, şehirleşme veya çevre düzenlemeleri sonucunda mevcut görünümünü kaybetmiş ve bulunduğu bölge yeni bir şehirleşme ve yaşam merkezi haline gelmiş.

Bu nedenle, tabelanın hala orada durması, bir yandan Erbaa'nın tarihine dair bir anı, bir yandan da ziyaretçileri geçmişe götüren bir sembol olarak değerlendiriliyor.

Bu tür durumlar, bir çok şehirde olduğu gibi Erbaa’da da şehirlerin gelişimi sırasında yaşanan değişimlerin ve geçmişin izlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Erbaa'da bu durum, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için ilginç bir tartışma konusu olarak göze çarpıyor.