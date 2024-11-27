Tabiat parkına gelenler şoke oldu: Kendisini gözetleme kulesine astı

Kaynak: İHA
Tabiat parkına gelenler şoke oldu: Kendisini gözetleme kulesine astı

Kırşehir'de bunalıma girdiği söylenen bir kişi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gözetleme kulesine kendini asarak hayatına son verdi.

Aktarılan bilgilere göre EAşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda, sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş.olduğu belirlenen 37 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
İntihar ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi.

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