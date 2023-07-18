Tabil Baharatı nasıl hazırlanmalı?

Editör: Naim Arıoğlu

Tabil baharatı Kuzey Afrika ve Orta Doğu mutfaklarında yaygın. Peki, nasıl hazırlanır yararları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Tabil ismi Arapça’da “baharat” anlamına geliyor ve tipik olarak toz haline getirilmiş kurutulmuş baharatların bir kombinasyonu ile hazırlanıyor.

Baharatların tam karışımı değişebiliyor fakat sıklıkla kullanında şunlar kullanılıyor:

Tuz

Kişniş tohumu

Kimyon tohumu

Frenk kimyonu

Kırmızı toz biber

Sarımsak tozu

Gül yaprağı

Tabil; güveçler, çorbalar ve kavrulmuş veya ızgara et ve sebzeler dahil olmak üzere çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılıyor. Yemeğe lezzet ve derinlik katma açısında keyif verici bir baharat. Hazırlanışı ise kolay.

Kişniş tohumlarını, kimyon tohumlarını ve frenk kimyonu tohumlarını kuru bir tavada orta ateşte kokusu çıkana kadar ve hafifçe kızarana kadar yaklaşık 3-5 dakika kızartın. Ateşten alın ve soğumaya bırakın.

Kızarmış baharatları bir baharat öğütücüsünde veya bir tokmak kullanarak öğütün. Öğütülmüş baharatları bir kaseye aktarın ve onların üzerine Cayenne biber, kırmızı toz biber, gül yaprağı, sarımsak tozu ve tuzu ekleyin. Birleştirmek için iyice karıştırın. Tabil baharat karışımını hava almayan bir kapta, serin ve karanlık bir yerde aylarca saklayabilirsiniz.