Tablet, telefon, bilgisayar çocukları boyun fıtığı yapıyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Son yıllarda teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital bağımlılık, sadece yetişkinleri değil, ilkokul çağındaki çocukları da etkisi altına aldı.

Uzmanlar, akıllı telefon ve tabletlerin aşırı kullanımının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına, özellikle boyun fıtığına neden olduğunu belirtti.

Uzmanlar, “Eskiden 25-30 yaş öncesinde nadiren görülen boyun fıtığı, artık 10 yaşındaki çocuklarda bile ortaya çıkıyor. Telefon ve tablet kullanımı, boyun düzleşmesi ve fıtık gibi ciddi sorunları tetikliyor” dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Çocuklar, ekran başında geçirilen uzun süreler nedeniyle fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya. Boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları ve uyku problemleri, bu bağımlılığın en yaygın sonuçları.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) yayımladığı bir rapora göre, dijital bağımlılık, çocuklarda dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu ve özgüven kaybına da yol açabildi.

Uluslararası araştırmalar, dijital cihazların aşırı kullanımının çocuklarda boyun fıtığı riskini artırdığını doğruladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden ortopedi uzmanı Dr. John Caruso, “Çocukların boyun omurgası henüz gelişim aşamasında olduğu için uzun süreli yanlış duruş, disklerde ciddi hasarlara neden oluyor. ‘Text-neck’ sendromu, yani telefon kullanımından kaynaklanan boyun düzleşmesi, artık küresel bir sağlık sorunu” dedi.

Spine Journal’da yayımlanan bir çalışma, 8-12 yaş arası çocuklarda tablet ve telefon kullanımının boyun fıtığı vakalarını %30 artırdığını ortaya koydu.

UZMANLAR, EBEVEYNLERE ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Ekran süresi sınırlaması: Çocukların günlük ekran süresi 1-2 saatle sınırlandırılmalı.

Doğru duruş eğitimi: Tablet ve telefon kullanırken başın öne eğik olmamasına dikkat edilmeli.

Fiziksel aktiviteler: Çocuklar, parklarda vakit geçirmeye ve spor yapmaya teşvik edilmeli.

Dijital detoks: Haftada bir gün ekransız aktiviteler düzenlenmeli.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Dr. Caruso, “Ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi izlemeli ve erken yaşta doğru alışkanlıklar kazandırmalı. Aksi takdirde, boyun fıtığı gibi ciddi sağlık sorunları kaçınılmaz hale gelebilir” uyarısında bulundu.

Boyun fıtığı, tedavi edilmezse kalıcı hasarlara yol açabilir. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle bu sorunların önüne geçilebilir.

Dijital çağın getirdiği kolaylıklar, çocuk sağlığını tehdit eden bir gölgeye dönüştü.

Uzmanlar, aileleri ve eğitimcileri, çocukları teknolojinin esaretinden kurtarmak için harekete geçmeye çağırdı.