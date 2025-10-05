Tabuta sarılan kadın gözyaşlarına hakim olamadı! Dilovası’nda patlama hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapım aşamasındaki petrokimya tesisinde silo patlamasında hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi. Gölcük’teki cenazede Kanber’in eşi Ayşegül tabuta sarılıp gözyaşlarına sahip olamadı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan yapım aşamasındaki bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesisteki siloda işçiler Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına (58) çalışma yaptığı sırada, bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kanber ve Fırtına'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 işi hayatını kaybettiKocaeli Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 işi hayatını kaybetti

CENAZE NAMAZI KILINDI

Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kanber'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kanber'in cenazesi Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'ndeki Kervansaray Camisi'ne getirildi. Cenazeye, CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Kanber'in yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Abdurrahman Kanber'in eşi Ayşegül Kanber tabuta sarılarak ağladı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kanber'in cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi.

Öte yandan, patlamada ölen diğer işçi Murat Fırtına'nın cenazesinin defnedilmek üzere Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

