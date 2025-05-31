Tabutu başında gözyaşlarına hakim olamamıştı! Şimal'in acılı eşinden yeni paylaşım

Ünlü şarkıcı Şimal uzun bir süredir mücadele verdiği kansere yenik düştü. Ünlü ismin cenaze törenine ünlü isimler akın etti.
ŞİMAL'E SON VEDA
Merve Özbey, Derya Uluğ, Gökçe Kırgız ve Murat Dalkılıç gibi isimler Şimal'i son yolculuğuna uğurladı. Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı, tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.
KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Ünlü sanatçı Şimal, Kuşadası’nda toprağa verilecek.
Cenaze töreni sonrası ünlü şarkıcının acılı eşi Necati Arıcı'dan yeni bir paylaşım geldi:
"Eşim Şimal Gülen'in cenazesi 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Kuşadası Camii'nden kaldırılacak, Adalızade Mezarlığı'na defnedilecektir. Dualarınızı ve helalliğinizi bekliyoruz."
NE OLMUŞTU?
Şimal, 2021’de meme kanserine yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı, tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu. 2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. Ünlü şarkıcı 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Şimal'in durumu hızla kötüleşti ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hayat arkadaşı Necati Arıcı, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’nda defnedilecektir.”