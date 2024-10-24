Tabutun başındaki FETÖ firarisi Adil Öksüz mü? Teröristbaşının gömülme töreninde çarpıcı kare

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tabutun başındaki FETÖ firarisi Adil Öksüz mü? Teröristbaşının gömülme töreninde çarpıcı kare

Yıllardır ortada olmayan firari Adil Öksüz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in gömme töreninde ortaya çıktığı iddia edildi.

FETÖ'nün kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tabutu başında başköşede yerini aldığı öne sürüldü.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir süre bir evde saklandıktan sonra yurt dışına kaçmıştı.

adiloksuzicc.jpg

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli ise tutuklanmıştı. Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce 1 hafta süre ile bu kişilerin yanında kaldığı belirlenmişti.

tabut1.jpg

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlardan Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'dan izini kaybettirmişti.

tabut2.jpg

Adil Öksüz'ün, ihanet girişiminden 4 gün önce darbe planını örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in onayına sunduğu ise hazırlanan iddianamede yer almıştı.

Son Haberler
Borsa güne düşüşle başladı (25 Ekim 2024)
Borsa güne düşüşle başladı
ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çekti! Kameraya yakalandı
Unutulan karttan 10 bin lira çekti! Kameraya yakalandı…
Kayseri'de 3 otomobile çarpan otomobil yandı! 4 yaralı
Kayseri'de 3 otomobile çarpan otomobil yandı! 4 yaralı
Merkez Bankası’nın kulislerinden sızdı! İşte asgari ücret için düşünülen 2 rakam
Merkez Bankası’nın kulislerinden sızdı! İşte asgari ücret için düşünülen 2 rakam
Ormanlık alan yandı
Ormanlık alan yandı