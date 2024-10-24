Tabutun başındaki FETÖ firarisi Adil Öksüz mü? Teröristbaşının gömülme töreninde çarpıcı kare

FETÖ'nün kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tabutu başında başköşede yerini aldığı öne sürüldü.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir süre bir evde saklandıktan sonra yurt dışına kaçmıştı.

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli ise tutuklanmıştı. Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce 1 hafta süre ile bu kişilerin yanında kaldığı belirlenmişti.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlardan Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'dan izini kaybettirmişti.

Adil Öksüz'ün, ihanet girişiminden 4 gün önce darbe planını örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in onayına sunduğu ise hazırlanan iddianamede yer almıştı.