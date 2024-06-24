Tacik akademisyen serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacik akademisyen serbest bırakıldı

Tacikistan doğumlu Abdusalom Odinazoda, terörizmi teşvik etmekten aldığı 3,5 yıl hapis cezasını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Bir süre Batı Avustralya Üniversitesi'nde akademisyen olarak bulunan Abdusalom Odinazoda terörizmi teşvik etmek suçundan 2022'de hüküm giymişti.

Mahkemenin verdiği 3.5 yıllık cezasının dolmasından sonra 22 Haziran'da serbest bırakılan Tacik akademisyen hakkında Avustralyalı yetkililer YouTube kanalında Tacik hükümetinin devrilmesi ve halifeliğin kurulmasını savunduğu çok sayıda video paylaştığını iddia etmişlerdi

Mahkeme tarafından düzenlenen iddianamede Odinazoda'nın Afganistan'daki Taliban'ın ve Suriye'deki IŞİD ile bağlantılarının olduğunu gösteren delillere yer verilmişti. Odinazoda'nın Youtube kanalından IŞİD ve Taliban propagandası yaptığı videolar şimdiye kadar 1,6 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Odinazoda, Ağustos 2022'de mahkeme tarafından şuçlu bulunduğunda, Batı Avustralya'daki yetkililer tarafından ülkedeki en tehlikeli kişilerinden biri olarak gösterilmişti.

Odinazoda'nın 2023'te üç farklı suçlamayla daha yeniden yargılanması bekleniyordu. Fajat savcılar, Odinazoda'nın terörizmi kışkırtma suçlamalarından birini kabul etmesi üzerine etkin pişmanlık yasası gereği suçlamalardan ikisini düşürdü.

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