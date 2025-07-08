Tacikistan ve Kırgızistan arasında iş birliği güçleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tacikistan ve Kırgızistan arasında iş birliği güçleniyor

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 8 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirdikleri yüksek düzeyli görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli belgelere imza attı. İki liderin de katılımıyla gerçekleşen imza töreni, bölgesel ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

İmzalanan belgeler arasında en dikkat çekeni, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemlere ilişkin anlaşma oldu. Bu anlaşma, bölgedeki istikrar ve güvenlik için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Tacikistan ve Kırgızistan Hükümetlerarası Konseyi'nin kurulmasına dair bir anlaşma da imzalandı. Bu konsey, iki ülke arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini daha kurumsal bir zemine oturtmayı hedefliyor.

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ÇEŞİTLİ ALANLARDA ORTAKLIK

İki ülke, sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda da kapsamlı iş birliği anlaşmalarına imza attı. Jeodezi, kartografi, kadastro, emlak kaydı, uzaktan algılama, standardizasyon, metroloji, ürün uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon gibi teknik konularda iş birliği yapılacak. Turizm alanında da ortak çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Sağlık ve sosyal koruma, sivil hizmetler, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma, tarım bilimleri, televizyon ve radyo yayıncılığı gibi alanlarda da mutabakat zaptları imzalandı. Dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 yıllarını kapsayan iş birliği programı ve sanayi alanında 2025-2026 yıllarını kapsayan eylem planı da onaylandı. Ayrıca, iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasında İş Konseyi kurulması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaların, her iki ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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