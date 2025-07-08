Tacikistan ve Kırgızistan arasında iş birliği güçleniyor

İmzalanan belgeler arasında en dikkat çekeni, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemlere ilişkin anlaşma oldu. Bu anlaşma, bölgedeki istikrar ve güvenlik için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Tacikistan ve Kırgızistan Hükümetlerarası Konseyi'nin kurulmasına dair bir anlaşma da imzalandı. Bu konsey, iki ülke arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini daha kurumsal bir zemine oturtmayı hedefliyor.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA ORTAKLIK

İki ülke, sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda da kapsamlı iş birliği anlaşmalarına imza attı. Jeodezi, kartografi, kadastro, emlak kaydı, uzaktan algılama, standardizasyon, metroloji, ürün uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon gibi teknik konularda iş birliği yapılacak. Turizm alanında da ortak çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Sağlık ve sosyal koruma, sivil hizmetler, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma, tarım bilimleri, televizyon ve radyo yayıncılığı gibi alanlarda da mutabakat zaptları imzalandı. Dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 yıllarını kapsayan iş birliği programı ve sanayi alanında 2025-2026 yıllarını kapsayan eylem planı da onaylandı. Ayrıca, iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasında İş Konseyi kurulması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaların, her iki ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.