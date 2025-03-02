Tacikistan’da seçim heyecanı: 5.5 milyon kişi sandık başında

Düzenleme: Kaynak: AA
Tacikistan’da seçim heyecanı: 5.5 milyon kişi sandık başında

Tacikistan'da, parlamento ve yerel meclis üyelerinin belirleneceği seçimler başladı. 5.5 milyon seçmen, 3 bin 513 sandıkta oy kullanacak. Seçimleri, 200'den fazla uluslararası gözlemci takip ederken, AGİT gözlemci gönderemiyor.

Ülkedeki genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar oy kullanılacak.

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Çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılan bu seçimlerde Halk Demokratik Partisi, Komünist Parti, Demokrat Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Çiftçiler Partisi ve Sosyalist Partiden 220 aday 63 sandalye için yarışıyor.

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Seçimde orantılı nispi temsil seçim sistemine göre 22 milletvekilliği için 68 aday, çoğunlukçu seçim sistemine göre 41 milletvekilliği için 152 aday mücadele ediyor.

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SEÇMENLER, 3 BİN 513 SANDIKTA OY KULLANACAK

Ülkedeki 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 513 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık kuruldu.

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Seçimi birçok ülke ile aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 200'den fazla uluslararası gözlemci takip edecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki Kurul üyeleri de seçimleri izlemek üzere Tacikistan'da bulunuyor.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise akreditasyona ilişkin herhangi bir garantinin bulunmamasından dolayı seçimleri gözlemci olarak takip edemeyecek.

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AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinden (ODIHR) geçen ay yapılan resmi açıklamada, AGİT uluslararası gözlemcilerinin akreditasyonuna ilişkin garantinin olmaması nedeniyle Tacikistan'daki parlamento seçimleri için gözlem misyonunun iptal edilmesi zorunda kalındığı belirtilmişti.

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Tacikistan'da Mart 2020'de yapılan son parlamento seçimlerinde iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisindeki 63 sandalyenin 47'sini kazanmış, yüzde 5'lik barajı aşan Çiftçiler Partisi 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2, Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye elde etmişti.

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