Tacikistan'da yeni faiz oranları belli oldu

Faiz indirimi, Tacikistan'da ekonomik büyüme için yeni bir dönem başlatabilir. Merkez Bankası, 2025’in ilk faiz indirimini yaptı ve ekonomideki denetim politikalarını sürdürmeye devam ediyor.

Tacikistan Merkez Bankası, Şubat 2025'te gerçekleştirdiği toplantıda, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek %8.75'e çekti. Bu indirim, 2025 yılı için ilk faiz indirimi olurken, 2024'te yapılan üç faiz indirimiyle birlikte, ülkenin borçlanma maliyetlerinin 2016 yılının başından bu yana en düşük seviyeye inmesini sağladı. Faiz indiriminin ardından Tacikistan’daki borçlanma maliyetlerinin, ekonominin gelişimi açısından daha sürdürülebilir bir hale gelmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, faiz indirimi kararını, ülkenin enflasyon oranlarının istikrarlı kalması ve hedeflenen aralıkta seyretmesi ile gerekçelendirdi. Enflasyon, 2024 yılı sonunda %3.6'ya düşerek, 2023 yılına göre %3.8 seviyesindeyken bir miktar gerileme gösterdi. Bu seviyeler, Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon aralığının alt sınırına yakın bir değer olarak kayıtlara geçti. Banka, yerel ve küresel emtia fiyatlarını dikkatle izlemeye devam ettiğini ve enflasyonun düşük seviyelerde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken politikaların uygulandığını belirtti.

Bununla birlikte, uzmanlar bu faiz indiriminin, Tacikistan’ın ekonomik büyümesini destekleme çabalarının bir parçası olarak görüyor. 2024 yılı boyunca yapılan faiz indirimlerinin, ülke ekonomisinde büyüme hızını artırdığına dair sinyaller alınmıştı. Uzmanlar, faiz oranındaki bu yeni indirimin, yerel işletmelerin kredi alımını kolaylaştırarak, üretim ve ticaretin artmasına yardımcı olacağını öngörüyorlar.

2024'teki faiz indirimlerinin de Tacikistan’ın ekonomik istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olmuştu. Ülke, 2024 sonunda yıllık enflasyon oranını %3.6'ya çekerek, fiyat istikrarı sağlama konusunda başarılı bir performans sergiledi. Bu da ülke halkının alım gücünü artırmayı ve ekonomik büyümeyi hızlandırmayı hedefleyen bir dizi politika adımının parçasıydı.

Tacikistan, enflasyonu kontrol altına alırken, aynı zamanda küresel ekonomik dalgalanmalara karşı da dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Küresel emtia fiyatlarındaki değişimler, özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ekonomik denetim stratejilerinin sürekli olarak güncellenmesi, Merkez Bankası'nın öncelikleri arasında yer alıyor.

Tacikistan Merkez Bankası, 2025'in ilk faiz indirimiyle ülke ekonomisinde büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu indirimin yerel iş dünyasına ve tüketici harcamalarına olan etkilerini yakından izliyor.