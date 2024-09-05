Taciz, darp ve tehditle gündeme gelen börekçi mühürlendi! Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te bir börekçiden sipariş veren bir kadın ve eşi, korku dolu anlar yaşadı.

Velibaba Mahallesi'nde, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde, genç kadın evinin karşısındaki börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

Durumu öğrenen kadının kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Daha sonra koca U.B ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıtkı. U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

ÖNCE CAMI KIRILDI SONRA MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü.

Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler sonrası Pendik Belediyesi ekipleri, iş yerini mühürledi.

Skandal olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde ise, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla bir kadına ve aracın içinde bulunan kocasına doğru saldırdığı, onları tehdit ettiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, “Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba” dedi

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