Taciz iddiaları 7 Kocalı Hürmüz’ü vurdu: Ozan Güven müzikali terk etti: Yerine kim geldi?

Son dönemde art arda ortaya çıkan taciz iddialarıyla geçmişteki taciz ve şiddet suçlamaları yeniden gündeme geldi. Ozan Güven, kamuoyu baskısıyla 7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosundan ayrıldı. Yerine bakın kim getirildi.

Sanat dünyası, son dönemde peş peşe patlayan taciz ifşalarıyla çalkalanıyor.

Ünlü isimler hakkında ortaya çıkan iddialar büyük yankı uyandırdı.

TACİZ VE ŞİDDET İDDİALARI

Yeni ifşaların gündeme gelmesiyle, geçmişteki taciz ve şiddet suçlamaları da yeniden konuşulmaya başlandı.

OZAN GÜVEN KADRODAN AYDILDI

Bu bağlamda Ozan Güven, Müjdat Gezen’in yönettiği Tiyatro TR imzalı 7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosundan ayrıldı.

YERİNE KİM GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Sadık Şendil’in kaleme aldığı oyunun kadrosundan kamuoyu baskısı nedeniyle ayrılan Ozan Güven’in yerine yetkin oyuncu Sarp Bozkurt dahil oldu.

Koreografisini Anadolu Ateşi’nin üstlendiği, dekor tasarımı Barış Dinçel’e ait olan müzikalde, Ozan Güven’in ayrılmasına tepki olarak projeden çekilen Günay Karacaoğlu’nun yerine ise Şeyla Halis getirildi.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Muharrem Güven, 19 Mayıs 1975’te Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğan Türk oyuncu ve senaristtir. Ailesi, Bulgaristan’dan Almanya’ya göç eden Türk kökenlidir. 9 yaşına kadar Almanya’da yaşayan Güven, Türkçe, Almanca ve İngilizce biliyor.

Oyunculuk eğitimini İzmir Belediye Konservatuvarı’nda almış, ardından İstanbul’da Şahika Tekand Tiyatrosu’nda sahne aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Modern Dans bölümünden mezun oldu.

Güven, geniş bir yelpazede, dramdan suç gerilimine ve hiciv komedisine uzanan rollerdeki psikolojik derinlik ve mizah anlayışıyla tanınıyor. Televizyonda İkinci Bahar, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl (Rüstem Paşa rolü) ve Fi gibi dizilerde rol aldı.

Sinemada ise yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerde yer aldı. Ayrıca Ali Özgentürk’ün Balalayka filmindeki Mehmet rolüyle 22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Genç Yetenek ödülünü kazandı.

Annemin Yarası (2016) filminde başrol oynarken senaryo yazarlığına da katkıda bulundu.2005’te İkinci Bahar setinde tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, bu evlilikten Ali Ateş adında bir çocukları oldu. Çift, 2010’da boşandı.

GÜNAY KARACAOĞLU KİMDİR?

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971’de Kayseri’de doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. 1976’da ailesiyle İstanbul’a taşınmış, lise yıllarında tiyatroyla tanışarak liseler arası tiyatro festivalinde “En İyi Oyuncu” ödülünü kazandı. 1991’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimine başlamış, 1995’te mezun oldu.

Profesyonel kariyerine 1994’te Şehnaz Tango dizisiyle başlayan Karacaoğlu, Yarım Elma’daki Gonca karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Hayat Bilgisi, Gönülçelen, Aşk Mantık İntikam ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerde rol aldı. Sinemada Kahpe Bizans (1999), Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006), Cingöz Recai (2017) ve Sevda Mecburi İstikamet (2023) gibi filmlerde oynadı.

Tiyatroda Basit Bir Ev Kazası, Aşk Ölsün ve Don Kişot’um Ben gibi oyunlarla sahne aldı, 2009’da Muhsin Ertuğrul, Sadri Alışık ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde “Komedi Dalında En İyi Oyuncu” ödüllerini kazandı. 2021’de Gençliğim Eyvah ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı.

Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında oyuncu Şevket Çoruh ile evli kaldı; bu evlilikten Gülenay Çoruh adında bir kızı oldu. 2008-2012 yılları arasında yapımcı Cengiz Çağatay ile evliydi. 2022’de Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

