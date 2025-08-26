Taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Mesut Süre ilk kez konuştu

Taciz iddiaları nedeniyle gündem olan ünlü komedyen ve sunucu Mesut Süre, sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayarak bunun "itibar suikasti" olduğunu hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Süre, yaptığı paylaşımda "Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım" diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

“YAPILAN İTİBAR SUİKASTİDİR"

Mesut Süre'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

NE OLMUŞTU?

Mesut Süre hakkındaki iddialar, bir kadının sosyal medyadaki paylaşımıyla başlamıştı. Bir kadın, staj programı için görüştüğü Süre'nin, kendisini yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini ve burada tacize uğradığını iddia etmişti. Bu paylaşımın ardından benzer olaylar peş peşe paylaşılmıştı.

İddiaların geniş yankı uyandırmasının ardından Süre'nin "İlişki Testi" programının yapımcı şirketi İda İletişim, ünlü komedyenle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz" ifadeleri kullanılmıştı.