Taciz iddiaları gündemi sallarken! Ünlü sunucunun “Blokla Geç” önerisi tepki çekti... Kadın kadının düşmanı işte

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından Oylum Talu’nun Ekol TV’de yayınlanan programında yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

“BLOKLA GEÇ” ÖNERİSİ OLAY OLDU

Cenk Torun’u konuk ettiği programda taciz ifşalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Oylum Talu, “Bir insan bir insanla eğer karşılıklı bir sıkıntı yaşıyorsa bire bir çözmeli. Bir insan ünlü diye onu ifşalamak doğru değil. Blokla kardeşim. Rahatsız mı oluyorsun mesajından? Blokla geç. Blok at! Niye ifşalıyorsun? O ifşa çok başka bir şey çağrıştırıyor bana, bu benim fikrim” dedi.

Talu’nun bu sözleri, sosyal medyada geniş çaplı tepkiye yol açtı.

CENK TORUN DE DESTEK VERDİ

Programa konuk olan Cenk Torun ise Talu’nun yorumlarını destekleyerek, “Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, sosyal medyada tartışmaları daha da alevlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ GELDİ

Talu’nun sözlerine sosyal medya kullanıcılarından sert eleştiriler geldi. Kullanıcılar, “He yani herkesin sapıklığı ahlaksızlığı yanına kâr kalsın”, “Kimin ne olduğunu bilmek hakkımız” ve “Kadın kadına düşman işte” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Talu’nun “blokla geç” önerisi, özellikle taciz iddialarının ciddiyetini hafife aldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.