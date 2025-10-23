Olay, akşam saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serdar B., kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.