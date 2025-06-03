Taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Otobüste tekme yumruk havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Otobüste tekme yumruk havada uçuştu

İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası büyük gerginliğe neden oldu. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası ortalığı karıştı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü. Aralarındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrıldı.

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