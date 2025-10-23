Olay, akşam saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serdar B., kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Serdar B.’yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir'' denildi.