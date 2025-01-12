Taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! İlçe müftüsü tutuklandı

Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, din derslerine girdiği Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu'nda iddiaya göre kız öğrencisi N.A.'ya cinsel içerikli mesajlar gönderdi. N.A.'nın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan İshak Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İshak Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturma sürüyor.