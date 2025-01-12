Taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! İlçe müftüsü tutuklandı

Kaynak: DHA
Taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! İlçe müftüsü tutuklandı

Eskişehir'de, din dersine girdiği N.A. (12) adlı kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltına alınan Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım tutuklandı.

Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, din derslerine girdiği Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu'nda iddiaya göre kız öğrencisi N.A.'ya cinsel içerikli mesajlar gönderdi. N.A.'nın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan İshak Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İshak Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Son Haberler
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü