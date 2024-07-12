Taciz skandalı sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. Tek kelime dahi etmeden hamlesini yaptı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Taciz skandalı sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. Tek kelime dahi etmeden hamlesini yaptı

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın bir doktora gönderdiği taciz mesajları geniş yankı uyandırmıştı. Olayı haberlerden öğrenen Kılıçdaroğlu harekete geçti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gelen taciz mesajlarını gören kadın doktor neye uğradığını şaşırmıştı. Olay büyük yankı uyandırırken, taciz mesajlarını atan kişişnin Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Taner Ay olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu hemen harekete geçti.

KONUŞMA GEREĞİ DUYMADI

Gerçek Gündem'in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu bu skandalı sosyal medyadan öğrendi. Olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Kılıçdaroğlu, hemen adım atarak danışmanı Taner Ay’ın görevine son verdi. Kılıçdaroğlu, Ay ile konuşma gereği bile duymadı.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Taner Ay, bir doktora aşık oldu, ancak aşkına karşılık bulamadı. Bunun üzerine Ay, doktoru sosyal medya üzerinden taciz etmeye başladı. Her yerden engellenince, bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden doktora mesajlar yolladı.

Tacizler bununla da sınırlı kalmadı. Doktorun ailesi, kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bu durumu öğrenen Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına giderek önce araca bir not bıraktı, ardından da camını kırdı.

Olay daha sonra sosyal medyada gündem oldu.

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