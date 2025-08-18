Taciz şüphelisi ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde

Vaka, dün saat 10.00 civarında, Çankaya ilçesinde gerçekleşti.

İddialara göre M.K.E., halası A.S.'nin yanında kalan kız çocuğunu, marketten eve giderken izledi.

Sanık, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya teşebbüs etti.

Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K.E. de arkasından koştu.

Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K.E., A.S. tarafından dışarı çıkartıldı.

Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve semt sakinleri, şüpheliye tepki gösterdi.

Bölgeden uzaklaşmaya çalışan M.K.E., takip eden mahalle halkı tarafından parkta yakalanıp, hırpalandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekibi M.K.E.'yi kalabalığın içinden alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye götürdü.

Olayın sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden davacı oldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K.E. ile ilgili yürütülen incelemede savcılık, taciz zanlısının ruh ve akıl hastalıkları kurumuna gönderilmesine karar verdi.