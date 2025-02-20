Taciz şüphelisini kaçırıp işkence yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Taciz şüphelisini kaçırıp işkence yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa İnegöl'de taciz zanlısınıi zorla alıkoyup bağ evinde işkence yapmaktan gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

2024 Aralık'ta meydana gelen olayda 3 şahıs, 17 yaşındaki Suriye uyruklu B.K. ile zorla oral ilişkiye girip telefonla kayda aldı. 3 şahıstan biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu duruma öfkelenen 19 yaşındaki Sametcan K., Kadircan G., M.K. ve T.K., taciz şüphelisi Abdullah Z.'yi (19) geçtiğimiz pazartesi günü araca alıp İnegöl'ün kırsal Şibali Mahallesi'ndeki bir bağ evine götürdüler. Bağ evinde muşta ile darp edip, ellerini ayaklarını bağladıktan sonra başına çuval geçiren şahıslar, şahsı soğuk suyla yıkayarak işkence yaptılar.

Boynuna bıçak dayadıkları Abdullah Z.'nin bir miktar parasını da aldıkları öğrenilen zanlılar, o anları telefonla kaydettiler. Abdullah Z., olayın ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla 4 şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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