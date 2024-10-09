Taciz zanlısına ev hapsi verildi

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre F.A. adlı kadın, Y.E'nin tacizene uğradı. Tacize uğrayan kadın oturduğu evin binasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya kadar kadını takip ettiği fakat dış kapının kapanmasıyla dışarda kaldığı izlendi.

F.A.’nın yaptığı şikayeti üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa sürede şüpheli Y.E.’nin kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemelerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.E.’ye "cinsel taciz" suçundan ev hapsi cezası verildi.