Taciz zanlısına ev hapsi verildi

Kaynak: İHA
Taciz zanlısına ev hapsi verildi

Eskişehir’de bir kadını taciz edip evine kadar takip eden zanlıya mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre F.A. adlı kadın, Y.E'nin tacizene uğradı. Tacize uğrayan kadın oturduğu evin binasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya kadar kadını takip ettiği fakat dış kapının kapanmasıyla dışarda kaldığı izlendi.

aw304930-02.jpg

F.A.’nın yaptığı şikayeti üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa sürede şüpheli Y.E.’nin kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemelerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.E.’ye "cinsel taciz" suçundan ev hapsi cezası verildi.

Son Haberler
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Snoop Dogg kimdir?
Snoop Dogg kimdir?
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza