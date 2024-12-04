Tacizci çiğ köftecinin kendisi çıktı! Küçük kızın yakınları dükkanı bastı

Taciz iddiasının gerçekleştiği çiğ köftecinin sahibi K.A. gözaltına alınırken, polis çevredeki vatandaşları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 55. Sokak'ta bulunan çiğ köfte dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, çiğ köfte dükkanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu dakikalarca farkında olmadan iş yeri sahibi K.A.'nın tacizine uğradı. Kızın evine giderek ailesine durumu anlatması üzerine yakınları çiğ köfteci dükkanını basarak K.A.'yı darp etti.

Çiğ köftecide genç kızı dakikalarca taciz etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mahalle sakinleri ise polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli dükkanın içine kaçarak iş yerinin kapısını kilitledi.

Küçük kızın yakınları polis ekiplerinin müdahalesine rağmen iş yerinin kapısına zarar vererek şüpheliyi darp eetmeye çalıştı. Polis, kalabalığı dağıtırken K.A. yaralı olarak ambulansla önce hastaneye sonrasında ise polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri yeniden olayların çıkması ihtimaline karşı sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.