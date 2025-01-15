Tacizci taksi şoförü: Karımı kıskandırmak için çekmiştim

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kadın müşterilerini bayıltıp taciz ettiği iddia edilen taksici tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Taksi şoförü Bayram Navruz 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi şoförü B.N., polise verdiği ifadede kendisinin bu görüntüleri 7-8 ay önce eşini kıskandırmak amacıyla çektiğini savundu. "Kimseye ilaç verip uyutmadım, taciz etmedim. O sırada müşteri uyuyordu" diyen taksi şoförü, kadının kim olduğunu ve nerede oturduğunu dahi bilmediğini ifade etti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

B.N., olayla ilgili olarak, alkollü bir kadının taksisine bindiğini ve sigara için ateş istemesi üzerine tanıştıklarını anlattı. Kadınla yaklaşık 3-4 saat taksiyle gezdiklerini belirten şüpheli, kadının ön koltukta uyumaya başladığını, evine geldiklerinde ise onu uyandırmadan görüntüler çektiğini söyledi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli B.N., eşinin ve eşinin akrabalarının, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıp kendisini zor durumda bırakmaya çalıştığını öne sürdü. Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu belirten B.N., "Ben kimseyi taciz etmedim. Hiçbir görüntüyü sosyal medyada paylaşmadım" dedi.

MAĞDURUN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Emniyet yetkilileri, mağdur kadının kimliğine henüz ulaşamadıklarını ifade etti. Taksi şoförü B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.