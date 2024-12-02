Tacizciye meydan dayağı. Linç girişimini polis önledi

Yunusemre Mahallesi'nde bir şahısın 14 yaşında ki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülmek istenen adama komşuları saldırdı.

Yere düşen adamı komşuları tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Dakikalarca komşularından dayak yiyen adamı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Polislerin gözaltına aldığı adama burada da saldırıya uğradı. Polisler linç girişimini durdurabilmek için adamı bir apartmanın girişine sokarak koruma altına aldı.

Etrafın sakinleşmesi üzerine polis ekipleri takviyeye gelen meslektaşlarının da yardımıyla taciz zanlı olduğunu ileri sürülen kişiyi polis merkezine götürdü. Adam ifadesi alındıktan sonra adliyeye götürülecek.