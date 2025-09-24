Tacizden açığa alınan öğretmen yeniden derslere girmeye başladı. Lise öğrencilerinden tepki

Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nde öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı ve bir öğrencilere tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan Erdinç Çakıroğlu isimli öğretmenin yeniden derslere girmesi nedeniyle öğrenen öğrenciler okulda eylem yaptı.

Öğrenciler sloganlar atarak a okul bahçesinde tepkilerini gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda açığa alındığı açıklanan Çakıroğlu’nun, resmi öğretmen kadrosunda yer almamasına rağmen Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde derslere girdiği iddia edildi.

Erdinç Çakıroğlu, daha önce bir öğrenciyi darp ettiği iddiaları ile de gündem olmuştu. Açığa alındığı öğrenilen öğretmenin yeniden göreve gelmesi ise tepki çekti.

Okul öğrencileri koridorlarda ve okul bahçesinde okul yöneticilerine tepkilerini göstererek protestolarda bulundu.

Tartışılan öğretmen ile ilgili olarak taciz iddiaları da gündem gelmişti. Öğrenciler okul içerisinde tepkileri gösterek eylem yaptı. Öğrencilerin iddiasına göre okul yönetimi öğrencilerin tepkilerini engellemeden eylemi sonlanmasını sağladıkları öğrenildi.

Okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada hızla yayılan protesto görüntülerinde öğrencilerin "Okulda tacizci istemiyoruz!" sloganları attıkları görüldü.