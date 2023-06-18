Taçsız Prenses 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses’in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Taçsız Prenses 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?

Taçsız Prenses 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?

Japon dizisi "Without Family"den uyarlanan Taçsız Prenses dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses dizisinin yeni sezonu olan 12. bölümünde neler olacağı merak konusu. Peki, Taçsız Prenses 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?

TAÇSIZ PRENSES 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taçsız Prenses dizisi FOX TV ekranlarında kısa zamanda seyircinin beğenisini kazanmış, 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Daha sonra dizinin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan ekipten ayrıldığı öğrenildi.

Taçsız Prenses yaz sezonunda yeni bölümleriyle Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Taçsız Prenses Salı günleri saat 20:00'da yayınlanacak.

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