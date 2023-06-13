Japon dizisi "Without Family"den uyarlanan Taçsız Prenses dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses dizisinin yeni sezonu olan 11. bölümünde neler olacağı merak konusu. Peki, Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAÇSIZ PRENSES 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taçsız Prenses dizisi FOX TV ekranlarında kısa zamanada seyircinin beğenisini kazanmış, 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Daha sonra dizinin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan ekipten ayrıldığı öğrenildi.

Taçsız Prenses yeniden yazılan senaryosuyla ve usta oyuncu kadrosuyla yayına hazırlanıyor. Taçsız Prenses dizisini bu sezon Tarık Papuçcuoğlu, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi yetenekli oyunların yer aldığı kadroyla izleyeceğiz.

Taçsız Prenses yaz sezonunda yeni bölümleriyle Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Taçsız Prenses Salı günleri saat 20:00'da yayınlanacak.