Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses’in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Japon dizisi "Without Family"den uyarlanan Taçsız Prenses dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses dizisinin yeni sezonu olan 11. bölümünde neler olacağı merak konusu. Peki, Taçsız Prenses dizisi ne zaman başlıyor? Taçsız Prenses 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAÇSIZ PRENSES 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taçsız Prenses dizisi FOX TV ekranlarında kısa zamanada seyircinin beğenisini kazanmış, 10. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Daha sonra dizinin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan ekipten ayrıldığı öğrenildi.

Taçsız Prenses yeniden yazılan senaryosuyla ve usta oyuncu kadrosuyla yayına hazırlanıyor. Taçsız Prenses dizisini bu sezon Tarık Papuçcuoğlu, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi yetenekli oyunların yer aldığı kadroyla izleyeceğiz.

Taçsız Prenses yaz sezonunda yeni bölümleriyle Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Taçsız Prenses Salı günleri saat 20:00'da yayınlanacak.

ghyjio.jpg

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Türk askeri alanına kaçak giriş yapan Yunan polisin hapsi istendi Güncel
Türk askeri alanına kaçak giriş yapan Yunan polisin hapsi istendi
Maviye Sürgün 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Rus turisti öldüren Köpek balığı yakalandı karnı yarıldı Dünya
Rus turisti öldüren Köpek balığı yakalandı karnı yarıldı
Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı Güncel
Balıkesir'de polis 188 şahsı gözaltına aldı
Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı Siyaset
Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı
Maltepe’de tır garajında hortum oluştu Yaşam
Maltepe’de tır garajında hortum oluştu