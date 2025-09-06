Tadic önderliğinde inanılmaz geri dönüş! Kalitesini ortaya koydu

Birleşik Arap Emirlikleri Lig Kupası'nda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in formasını giydiği Al Wahda, 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="rtl">الجبل الذي تسند ظهرك عليه لا ينهار ????!<br>دوسان تاديتش رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي ????. <br><br>Sırtını dayadığın dağ yıkılmaz ????!<br>Dusan Tadić, üst üste ikinci kez maçın oyuncusu seçildi ????! <a href="https://t.co/HvnpSnvz3O">pic.twitter.com/HvnpSnvz3O</a></p>— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) <a href="https://twitter.com/AlWahdaFCC/status/1964401804218876110?ref_src=twsrc%5Etfw">September 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Tadic durumu 2-1'e getiren golü atarak hem geri dönüşün mimarı oldu hem de yeni takımı Al Wahda formasıyla ilk kez ağları havalandırdı. Sırp yıldız aynı zamanda 'Maçın Oyuncusu' seçildi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sırtınızı yasladığınız dağ yıkılmaz. Dusan Tadic, üst üste ikinci kez 'Maçın Adamı' seçildi." denildi.