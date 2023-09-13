Tadic ve Dzeko'dan çentik yanıtı: İki yıldız da iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'ndaki çentik sevinci ile ilgili iddialarına, Edin Dzeko ile ortak yanıt verdi. İki yıldız "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" dedi.

KAYNAK: DHA
Tadic ve Dzeko'dan çentik yanıtı: İki yıldız da iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri’ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.

(DHA)

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak Spor
Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak
Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı Güncel
Türkiye İşçi Partisi Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek. Erkan Baş açıkladı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı Yaşam
Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı
'Atiye' dzisinin yapımcısına verilen ceza belli oldu Magazin
'Atiye' dzisinin yapımcısına verilen ceza belli oldu
Göksel Gümüşdağ ve Çağdaş Atan size yakıştı mı? Kayserispor'un feryadını duydunuz mu? Mirza Şeker yazdı Spor
Göksel Gümüşdağ ve Çağdaş Atan size yakıştı mı? Kayserispor'un feryadını duydunuz mu? Mirza Şeker yazdı
Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı